Latina, rinvenuta un’auto rubata: dentro una pistola finta senza tappo rosso

Una microcar rubata parcheggiata lungo una stradina e, dietro ai sedili, una pistola scacciacani identica a un’arma vera. È questo il ritrovamento che ha messo in allarme ieri mattina via Giorgio Cochi, dopo che un ragazzo, diretto in piscina, ha riconosciuto l’auto dell’amico rubata sabato sera.

Il giovane ha avvisato la famiglia, ma quando hanno visto la pistola nell’abitacolo hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti hanno accertato che si trattava di un’arma a salve senza tappo rosso, facilmente confondibile con una semiautomatica vera. La pistola è stata sequestrata per i rilievi, mentre la microcar, con segni di urti sulla carrozzeria, è tornata al proprietario.

Gli investigatori ipotizzano che il veicolo possa essere stato usato per un furto o una spedizione punitiva mai portata a termine. Si cercano ora immagini dalle telecamere della zona per risalire a chi l’ha abbandonata, mentre resta l’allarme per un episodio che mostra quanto le strade possano diventare terreno di intimidazioni anche tra giovanissimi.