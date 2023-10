Latina, ripartono i “Concerti D’Autunno”

Si apre venerdì 27 ottobre la nuova edizione dei Concerti d’autunno che la Fondazione Campus Internazionale di Musica organizza al Circolo Cittadino di Latina.

Tutti i venerdì alle ore 18 fino al 15 dicembre (ad eccezione del 10 novembre), la sala ospita concerti di giovani talenti, grazie alla collaborazione con alcune delle migliori scuole e accademie del nostro paese (Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Walter Stauffer di Cremona, Civica Scuola Claudio Abbado di Milano), con l’obiettivo di promuovere promettenti interpreti, missione che il Campus porta avanti con passione fin dalla sua fondazione. Ci sarà spazio per l’ascolto della musica classica per eccellenza con Mozart, Haydn, Beethoven, fino ad incursioni jazz o nel tango. Si potrà scegliere fra recital solistici, orchestre, ensemble, trii e formazione in duo. Sette diversi concerti per un’offerta culturale ampia e per tutte le età, che anche quest’anno ci auguriamo vedrà il pubblico di Latina partecipare con entusiasmo e numeroso.

“Continuano le collaborazioni con alcune delle più importanti istituzioni italiane – spiega Elisa Cerocchi presidente della Fondazione Campus Internazionale di Musica –, al fine di creare opportunità agli allievi talentuosi. Questa stagione è dedicata esclusivamente a loro. Non dimentica inoltre il lavoro di chi ha fondato il Campus, per questo il concerto inaugurale del 27 ottobre sarà dedicato ai miei genitori, Maria Teresa e Riccardo, e quello del 3 novembre a Gianfranco Pitton mecenate silenzioso e appassionato, che ha sempre sostenuto l’attività del Campus”.

I Concerti d’autunno sono realizzati con il contributo della Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura.