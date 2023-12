Latina, ripristino dopo gli scavi stradali: interviene Carnevale

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Latina una modifica al Regolamento per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito del territorio comunale.

“Le nuove disposizioni introdotte – ha affermato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, manutenzione e viabilità – stabiliscono modifiche alle modalità e ai tempi di ripristino provvisorio e definitivo contenuti nel ‘disciplinare scavi’ allegato al Regolamento, al fine di renderli più efficaci e aderenti alle esigenze e alla realtà territoriale. E’ un atto estremamente importante perché volto a garantire una maggior cura del patrimonio viario del nostro Comune che da troppi anni non riesce a rispondere alle aspettative dei nostri concittadini. Mi spiego meglio. Il tema è quello dei lavori che principalmente vengono effettuati lungo le strade cittadine dalle ditte incaricate dai gestori dei servizi di erogazione di luce, gas, acqua e quanto altro. Le precedenti disposizioni stabilivano che, al termine dei lavori di scavo, si provvedesse al ripristino limitatamente al tratto di strada interessato. Con la modifica del Regolamento apportata, è previsto invece che sia lungo le strade a senso unico che a doppio senso di marcia con una sola corsia per ogni senso sia effettuata la riasfaltatura dell’intera carreggiata mentre nelle strade a doppio senso di marcia il ripristino interesserà l’intero senso di marcia “.

“Il vantaggio – ha proseguito il vice sindaco Carnevale – consiste quindi nel capovolgere la prospettiva e nel cominciare a vedere i lavori che vengono effettuati sulle nostre strade come una doppia opportunità per il miglioramento dei servizi in un senso e nell’avere strade dignitose e più sicure nell’altro.

“L’approvazione unanime della delibera di modifica del Regolamento, avvenuta nella seduta di ieri dell’assise civica, dimostra l’ottimo lavoro svolto dalla commissione Lavori pubblici, presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto. Le nuove disposizioni rispondono perfettamente ad un’esigenza molto sentita per la corretta manutenzione delle strade, spesso compromessa da interventi di rattoppo che compromettono la sicurezza stradale”, ha concluso il vice sindaco Carnevale.