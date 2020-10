Latina, rischio Covid: chiude per sanificazione il Good del quartiere dei pub

Un locale del quartiere dei pub chiude per un caso di coronavirus. La notizia è stata data ieri sulla pagina Facebook del ristorante “Good” di via Lago Ascianghi.

“A causa di un probabile caso di Covid nel nostro locale, per prevenire qualsiasi contaminazione, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente il locale. Rassicuriamo i nostri clienti che sempre sono state prese le dovute precauzioni”.

I gestori hanno deciso di effettuare la sanificazione prima di riaprire. “Vi terremo aggiornati!!!” scrivono ai clienti e a chi li segue. Un modo trasparente di affrontare situazioni che si verificano in città come nel resto d’Italia a causa del Covid che, purtroppo, ancora non è scomparso. Le indicazioni per arginare i contagi sono sempre le stesse ed è necessario seguirle scrupolosamente.