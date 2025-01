Latina, rissa a Villaggio Trieste: un ferito e tre denunciati

Una violenta rissa tra cittadini extracomunitari si è consumata nel quartiere Villaggio Trieste di Latina nel pomeriggio dello scorso 2 gennaio. L’episodio, segnalato al 112, ha richiesto l’intervento congiunto dei carabinieri della Stazione di Latina e del personale della locale Questura.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 27 anni, di origini somale, che ha riportato lesioni tali da richiedere il ricovero presso l’ospedale di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, il confronto violento sarebbe nato per motivi futili, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire la dinamica e le cause scatenanti.

Grazie alla tempestiva attività investigativa, i militari dell’Arma hanno identificato tre uomini, tutti di età compresa tra i 28 e i 33 anni, coinvolti nella rissa. I tre sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rissa. I carabinieri continuano a indagare sull’accaduto.