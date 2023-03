Un’altra rissa è avvenuta in zona pub a Latina. Come riporta Latina Oggi, nella zona della movida del capoluogo un uomo di 46 anni sarebbe stato colpito con un pugno in volto da uno sconosciuto che poi si è dileguato. Alla base del fatto sembrano esserci motivi di gelosia. Sull’episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto, mentre l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Goretti dal personale del 118.