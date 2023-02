Latina, rissa tra ragazzi: Daspo nei locali pubblici per cinque giovani

Emessi, dal Questore di Latina, i “DASPO Willy” nei confronti di cinque giovani, quattro ragazzi ed una ragazza, che nello scorso mese di novembre erano stati denunciati per aver preso parte a una rissa scoppiata per futili motivi all’interno del Mc Donald’s di via Isonzo.

In particolare, durante i festeggiamenti di un compleanno, alcuni dei ragazzi erano stati oggetto di scherno da parte di un altro gruppo di giovani, i quali avevano iniziato a lanciargli cibo e palline di carta tanto da far scattare la rissa tra i due gruppi.

A seguito dei Daspo, i giovani per un anno non potranno accedere o sostare presso locali pubblici o aperti al pubblico, quali pub, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni.