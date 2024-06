Latina, rissa tra stranieri nel parcheggio Conad di Via Isonzo

Rissa tra stranieri nel parcheggio sotterraneo del supermercato Conad di via Isonzo a Latina. Tre individui di nazionalità straniera, noti per frequentare abitualmente l’area riservata alla sosta delle automobili dei clienti del centro commerciale, hanno aggredito un loro connazionale con spranghe di legno e un lancio di una bottiglia di vetro. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine giunte sul posto per ristabilire l’ordine, raccogliendo le testimonianze dei residenti scesi in strada.

Questi soggetti vivono e dormono nel parcheggio in condizioni di completo degrado, spesso espletando i loro bisogni davanti a tutti. Gli episodi di violenza e degrado in questa zona sono stati segnalati più volte in passato.