Latina ritrova il suo “Totino”: ufficiale il ritorno (in prestito) di De Cristofaro

Prosegue in maniera continuativa l’opera di costruzione della rosa 2026-2027 del Latina Calcio 1932. Dopo le conferme di Iacopo Lipani e Sonny D’Angelo, il diesse Luigi Condò ha chiuso anche l’operazione De Cristofaro, la mossa che porterà “Totino” a vestire di nuovo la maglia nerazzurra, di nuovo in prestito.

Diventata ufficiale da poco, la notizia del ritorno del calciatore nel capoluogo manifesta la strategia del club: puntare su quei giocatori che hanno fatto bene nella scorsa stagione e che piacciono al tecnico Volpe. Nonostante qualche problema fisico infatti, De Cristofaro ha dimostrato di essere un elemento di lusso all’interno della rosa della passata stagione, una trattativa come ammesso dal club “complicata visto l’interesse di altre squadre”.

Una firma, quella di “Totino” che riconsegnerà nelle mani di Volpe praticamente lo stesso centrocampo con la quale ha potuto lavorare a Latina: insieme a Lipani, D’Angelo e lo stesso Totino infatti figurano in rosa Alessio Riccardi e Rodrigo De Ciancio. Un reparto che quindi non subirà tanti cambiamenti.

Una conferma accolta positivamente sui social del club, che ha annunciato così il rinnovo del centrocampista classe 2000:

“Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’Avellino per il rinnovo del prestito di Antonio De Cristofaro, che vestirà ancora la maglia nerazzurra nella stagione 2026/27. Una conferma tutt’altro che scontata. Nonostante l’interesse di altre società, il Latina è riuscito a vincere la concorrenza, confermando la volontà del club di puntare ancora su uno dei protagonisti del proprio centrocampo.

Dopo aver dimostrato qualità, sacrificio e un forte attaccamento ai colori nerazzurri, De Cristofaro è pronto a proseguire il suo percorso a Latina, mettendo ancora talento, equilibrio e personalità al servizio della squadra. Una conferma importante, frutto del lavoro della società e della volontà condivisa di continuare insieme un percorso che ha ancora tanto da raccontare. Bentornato, Antonio.”