Latina, ritrovata la 76enne scomparsa dall’Icot

Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di Silvana, 76 anni, che nella mattinata di ieri si era allontanata dall’Icot facendo temere il peggio. La donna, affetta da demenza senile, è stata rintracciata dopo ore di ricerche in buone condizioni di salute.

Le operazioni di ricerca hanno visto impegnate le forze dell’ordine insieme ai volontari e a molti cittadini che, dopo l’appello lanciato dai familiari, si sono mobilitati per fornire segnalazioni e supporto.

I parenti ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato o hanno dato informazioni utili, tirando un sospiro di sollievo al termine di una giornata carica di tensione e preoccupazione.