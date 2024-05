E’ stato ritrovato nei pressi della Pontina all’altezza di Borgo Piave Arnaldo Passerini, il 92enne scomparso ieri pomeriggio dopo che era uscito in auto dalla sua abitazione.

A ritrovarlo sono stati i carabinieri, l’anziano era a bordo della sua auto e alla vista dei militari ha raccontato di essere in difficoltà e di non riuscire più a trovare la sua abitazione. E’ stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.