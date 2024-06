Immagini struggenti stanno circolando in queste ore sul web provinciale: un delfino spiaggiato è stato immortalato in difficoltà sulla costa di Latina da alcuni bagnanti pontini. Il povero mammifero, probabilmente in difficoltà, si è ritrovato a dover lottare con la sabbia, rimanendo bloccato sulla battigia.

Questo triste episodio mette in luce l’importanza della protezione dei nostri mari e della fauna marina, e l’urgenza di interventi tempestivi e appropriati in situazioni di emergenza.