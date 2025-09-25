Latina, rocambolesco inseguimento agli Arlecchino: denunciato 41enne

Prima la fuga in auto, poi a piedi riuscendo a far perdere le tracce dopo aver distrutto l’auto contro la rotonda di viale Le Corbusier. E’ quanto accaduto nelle scorse notti ancora una volta nelle zone intorno ai palazzi Arlecchino di Latina, scenario recentemente di diversi episodi di cronaca e degli ordigni esplosi nelle scorse settimana. Nella, pattugliata costantemente dalle Forze dell’Ordine, ha attirato l’altra notte l’attenzione il passaggio di una Wolkswagen Golf, che i Carabinieri hanno riconosciuto come quella spesso utilizzata per lo spaccio.

Ne è scaturito un folle inseguimento, subito dopo che la vettura, a cui era stato intimato l’alt, ha fatto inversione ed è sfuggita via. Dopo l’incidente sul rondò, l’uomo alla guida si è dato alla fuga, ma proprio nei giorni scorsi è stato rintracciato dai Carabinieri che lo avevano riconosciuto. Si tratta di un 41enne già noto alle forze dell’ordine che, tra l’altro, aveva tentato di sviare le indagini la sera stessa contattando il 112 per denunciare il furto dell’auto che è intestata ad una donna che l’uomo ha affermato essere la sua compagna. Si tratta invece di una prestanome. In attesa di ulteriori sviluppi, l’uomo è stato denunciato.