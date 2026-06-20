Latina, romeno forza un garage in Via Tommaseo: denunciato

Ha cercato di forzare la serratura di un garage utilizzando una cesoia e una tenaglia insieme ad un complice, ma viene beccato dai carabinieri. È la serata di un cittadino romeno, già conosciuto alle forze dell’ordine e colto sul fatto in via Tommaseo.

L’intervento è scattato nella tarda serata di ieri a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, che indicava la presenza di due persone introdottesi all’interno dell’area dei garage condominiali di uno stabile.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato uno dei due soggetti, che alla vista delle pattuglie ha tentato di nascondersi all’interno di una cantina.

Nel corso della successiva ispezione dell’area, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore materiale ritenuto compatibile con l’attività illecita, tra cui un taglierino, una torcia e un paio di guanti.

Al termine delle operazioni, il 46enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità del secondo soggetto segnalato.