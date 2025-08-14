Rompe un braccio al figlio neonato, finisce in psichiatria

Un gesto improvviso, senza spiegazioni, e un bambino di appena un anno finito in ospedale con un braccio rotto e altre lesioni. È successo martedì, come riferisce LatinaOggi, in una zona periferica di Latina, dove la madre, una 30enne nigeriana in evidente stato confusionale, ha colpito il piccolo tra le mura di casa.

Soccorso d’urgenza, il bimbo è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma: non è fortunatamente in pericolo di vita. La donna, invece, è stata ricoverata nel reparto di psichiatria del Santa Maria Goretti. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto.