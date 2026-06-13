Latina, “Rottamazione quinquies” per la TARI. Il Piano Commercio

Si è svolto presso il Comune di Latina, un incontro tra il Presidente provinciale di Confesercenti Latina, Massimo Ceccarini, ed il sindaco di Latina Matilde Celentano, dedicato all’analisi delle principali criticità che interessano il commercio di vicinato e delle attività produttive nel capoluogo pontino. All’incontro erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino e il Capo di Gabinetto Agostino Marcheselli. Il presidente della Confesercenti Ceccarini era accompagnato dal Coordinatore provinciale Ivan Simeone.

Nel corso del confronto, caratterizzato da un clima di collaborazione, Confesercenti ha evidenziato le difficoltà che stanno vivendo le attività commerciali e l’esigenza di avere risposte concrete rispetto ai tanti problemi da tempo Confesercenti ha evidenziato, guardando ad uno sviluppo dell’intera città tra i Borghi e i Quartieri con diverse attività commerciali che devono essere supportate. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di adottare strumenti concreti per sostenere il commercio di prossimità, valorizzare il centro cittadino e il Presidente Massimo Ceccarini ha evidenziato la necessità, come già sollecitato da Confesercenti, di aderire alla “Rottamazione Quinquies” per poter intervenire in primis su rottamazione della TARI e delle altre imposte e sanzioni comunali, da parte di imprese, attività ma anche di molte famiglie di Latina.

Confesercenti ha ribadito l’importanza di avviare un percorso condiviso per la definizione del Piano del Commercio cittadino, come quella – più volte sollecitata – di un confronto organico e periodico con l’Amministrazione. Il sindaco Matilde Celentano ha riaffermato la disponibilità al dialogo ed alla collaborazione con l’Associazione di Categoria, riconoscendo il ruolo strategico delle imprese commerciali per la crescita economica e sociale della Città, confermando l’adesione del Comune di Latina alla “Rottamazione Quinquies” che, appena terminato l’iter amministrativo degli Uffici, verrà portata in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione nei tempi dovuti. “L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente provinciale di Confesercenti Massimo Ceccarini – è proseguire in un confronto permanente con l’Amministrazione comunale per individuare soluzioni efficaci a sostegno delle imprese, della vivibilità urbana e dell’attrattività del centro cittadino”.