Latina, ruba un pc alla ‘E.Castelnuovo’: minaccia e ferisce un agente durante l’arresto

Nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato in flagranza un trentenne di origini russe, senza fissa dimora, sorpreso all’interno dell’Istituto scolastico “Emma Castelnuovo” mentre stava cercando di rubare un computer portatile.

L’uomo si era introdotto nell’edificio forzando la porta d’ingresso con un piccone. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in pochi minuti, sorprendendolo ancora all’interno del plesso. Alla vista dei poliziotti, il trentenne ha tentato la fuga, ingaggiando una violenta colluttazione con gli operatori.

Durante le fasi concitate dell’arresto, l’uomo ha opposto strenua resistenza, arrivando a minacciare di morte i poliziotti e provocando la contusione a una gamba di uno degli agenti intervenuti. Solo dopo non poche difficoltà è stato bloccato e messo in sicurezza.

Il computer, risultato di proprietà della scuola, è stato restituito al responsabile amministrativo dell’istituto, che aveva richiesto l’intervento. Il piccone e una maschera trovati con il trentenne sono stati sequestrati.

Condotto in Questura per i rilievi fotodattiloscopici, l’uomo sarà processato per direttissima nella giornata odierna.