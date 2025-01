Latina, ruba un portafoglio ad un ospite del dormitorio: arrestato

Un senegalese classe 1984 è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Latina con l’accusa di furto. L’uomo si è reso responsabile di un furto all’interno del dormitorio comunale di Latina, al Colosseo, ai danni di un altro ospite del centro, un cittadino tunisino classe 1992 che stava facendo una doccia ed aveva appoggiato i propri effetti personali su di una sedia all’interno dello spogliatoio. La vittima ha visto che l’uomo gli stava asportando il portafoglio per poi scappare all’esterno del centro. Immediatamente uscito dalla doccia per cercare di fermare l’uomo, il tunisino nel frattempo ha contattato il numero unico di emergenza 112.

Giunta sul posto, la pattuglia della squadra volante ha trovato i due uomini intenti a discutere in strada, nelle vicinanze del luogo dei fatti e ascoltata la versione della vittima, ha proceduto ad una perquisizione personale nei confronti del presunto ladro, attività che ha dato esito positivo infatti, indosso all’uomo, è stato ritrovato il portafoglio rubato contenente circa 800 euro e i documenti della vittima.

Lo straniero è stato quindi condotto presso gli uffici della Questura dove è stato fotosegnalato. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva già a suo carico un ordine di allontanamento dal territorio nazionale in quanto irregolare.

Formalizzata la denuncia della vittima, l’uomo su disposizione del PM è stato trattenuto in stato di arresto presso le camere di sicurezza ed è stato disposto il rito per direttissima per questa mattina che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’imposizione dell’obbligo di dimora.