Latina, ruba un’auto in sosta: fermato dalla figlia della vittima

Furto d’auto sventato dalla figlia della vittima al culmine di un rocambolesco inseguimento. Scena pazzesca quella che si è consumata martedì mattina in centro città dove, come riporta Latina Oggi, un uomo ha lasciato incustodita la propria auto in via Quarto, con tanto di chiavi ancora attaccate. Un uomo si è infilato nell’abitacolo ed è partito con la vettura mentre la figlia della vittima, accorgendosi del fatto, si è lanciato all’inseguimento in auto raggiungendo il malvivente all’altezza dello stadio. L’uomo si è divincolato ed è scappato, nonostante l’arrivo dei passanti che hanno cercato di bloccarlo. Sul caso indaga la polizia che è alla ricerca del ladro.