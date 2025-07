Latina, rubano due bici da bambina: trovati e denunciati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno denunciato, in stato di libertà, due cittadini stranieri, rispettivamente di 35 e 37 anni, entrambi residenti a Latina, per il reato di furto aggravato in concorso.

Subito dopo l’evento e aver ricevuto la denuncia nella mattinata di ieri, sulla scorta della descrizione raccolta delle due biciclette rubate, hanno avviato una mirata attività di ricerca attraverso le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, come di consueto, informate dell’accaduto e munite dei dati salienti delle bicilette.

Nel corso della tarda mattinata dello stesso, una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata nel controllo del lungomare di Latina, ha intercettato due soggetti stranieri a bordo delle bicilette oggetto di ricerca. Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto al loro controllo e alla completa identificazione, all’esito della quale sono risultati entrambi in regola con il permesso di soggiorno in Italia. I due soggetti sono stati per furto aggravato in concorso e le bicilette sono state recuperate e restituite alla proprietaria.