Latina, rubano nel negozio e scappano: espulsi 4 cileni irregolari

Gli uomini del Commissariato di Cisterna hanno denunciato quattro cittadini cileni sospettati di aver messo a segno un furto in un negozio di articoli sportivi a Latina. Tutto è partito dalla segnalazione di furto lanciata da alcuni dipendenti di un noto negozio di Latina, che avevano segnalato la presenza dei sospetti. Gli stessi però sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, a bordo di un veicolo che è stato poi rintracciato sull’Appia grazie alla diffusione della nota di allerta alle pattuglie in zona.

Quando gli agenti hanno intercettato l’auto, i quattro, tutti di origine cilena, hanno tentato di eludere il controllo, lanciando dal finestrino alcune buste di costruzione artigianale, realizzate con carta stagnola per cercare di aggirare i sistemi anti-taccheggio. Durante il controllo, gli agenti hanno ispezionato anche il portabagagli del veicolo, trovando altre buste simili a quelle gettate durante la fuga, tutte realizzate con carta stagnola e di fattura artigianale. La refurtiva, quindi, sembra essere stata nascosta nel veicolo, anche se la merce rubata non è stata trovata.

I quattro sono stati poi accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Cisterna per l’identificazione. Dai controlli è emerso che tutti e quattro sono irregolari sul territorio nazionale, in quanto privi di permesso di soggiorno. Per questo motivo, oltre alla denuncia per furto aggravato, sono stati accompagnati presso i centri di permanenza temporanea di Potenza e Roma, dove saranno avviate le procedure di espulsione e rimpatrio nel loro paese d’origine.