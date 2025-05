Latina, rubano prodotti per 400 euro: denunciate

Sono state denunciate in stato di libertà due giovani donne di origine romena, rispettivamente di 18 e 22 anni, domiciliate a Latina, per il reato di furto aggravato in concorso.

L’intervento è avvenuto nella notte, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono accorsi presso un supermercato del posto, dove le due indagate erano state sorprese ad asportare prodotti alimentari e per l’igiene personale, per un valore complessivo di circa 400 euro.

La merce rubata, recuperata dai militari, è stata restituita al legittimo proprietario.