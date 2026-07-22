Latina, sabato il primo test: intanto Juniores e campagna abbonamenti

Archiviato il tema stadio dopo le rassicurazioni arrivate dal Comune sulla disputa delle gare interne al Francioni, il Latina Calcio 1932 può concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla costruzione della nuova stagione.

Prosegue infatti il ritiro estivo a Capo I Prati, a Fiuggi, dove la squadra di mister Volpe continuerà a lavorare fino al prossimo 2 agosto. Doppie sedute quotidiane e grande intensità per il gruppo nerazzurro, che sabato sosterrà il primo test amichevole non ufficiale contro una rappresentativa locale, appuntamento utile per valutare la condizione della squadra dopo la prima settimana di preparazione.

Uno degli aspetti che caratterizza il lavoro estivo del Latina è la continuità. Rispetto alle ultime stagioni, il club ha infatti confermato gran parte dell’organico, permettendo all’allenatore di ripartire da una base consolidata e ben conosciuta. Sul fronte mercato si attende ancora il primo annuncio ufficiale, ma i prossimi giorni potrebbero portare novità. Sotto osservazione ci sono infatti alcuni calciatori in prova, tra cui l’ex Birmingham Keita, che proveranno a convincere staff tecnico e società durante il ritiro.

Capitolo uscite: continua a vestire il nerazzurro Giacomo Parigi. L’attaccante, accostato al Bari nelle scorse settimane, resta al momento un giocatore del Latina, con il club pontino che avrebbe respinto l’offerta presentata dai pugliesi. Sempre più insistenti, invece, le voci che portano al ritorno di Cioffi, che potrebbe rientrare a Latina a titolo definitivo.

Nel frattempo la società ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Lo slogan scelto è “Dove ci porta il cuore”, un invito rivolto alla tifoseria nerazzurra a tornare a riempire gli spalti del Francioni e a sostenere la squadra nel nuovo campionato. La vendita delle tessere prenderà il via nella giornata di domani.

Ma il progetto del Latina guarda anche al futuro. Dopo la conferma della partecipazione al campionato Primavera 2, il club del presidente Antonio Terracciano ha annunciato la nascita di una formazione Juniores Nazionale fuori classifica, che avrà la propria base proprio a Fiuggi.

Una scelta strategica che consentirà alla società di ampliare ulteriormente il percorso di crescita dei giovani talenti, offrendo un ulteriore gradino nel processo di formazione tra settore giovanile, Primavera e prima squadra. La Juniores Nazionale rappresenta infatti un campionato altamente competitivo e formativo, ideale per accompagnare i ragazzi verso il calcio professionistico.

Tra lavoro sul campo, operazioni di mercato, nuova campagna abbonamenti e investimenti sul vivaio, il Latina continua dunque a costruire il proprio futuro, con l’obiettivo di farsi trovare pronto ai nastri di partenza della stagione 2026-2027.