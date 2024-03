Latina, sabato l’incontro di “Decisamente Latina” sull’isola pedonale

Si terrà sabato prossimo, alle 10.30 al Circolo Cittadino di Latina, l’incontro promosso dal movimento civico Decisamente Latina dal titolo “L’isola che c’è, isola pedonale e centro storico”.

Un incontro che vuole essere un momento di confronto con le istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini per parlare, ma soprattutto ascoltare progetti, idee e istanze in merito al futuro della Ztl di Latina.

Un tema su cui si dibatte da anni e che oggi è al centro dei programmi del governo cittadino, grazie all’amministrazione del sindaco, Matilde Celentano.

“Decisamente Latina – spiega il Presidente del movimento civico, Andrea Giuliani – non poteva non iniziare proprio da qui, da un tema caldo come quello del futuro del centro storico di Latina su cui non si decide, ormai da anni. L’incontro di sabato vuole essere un momento di confronto sul nuovo progetto, ancora in itinere, dell’amministrazione comunale, ma soprattutto vuole essere un’occasione di ascolto. Ecco perché – aggiunge ancora Andrea Giuliani – abbiamo invitato il sindaco, Matilde Celentano, gli assessori competenti per deleghe, gli ordini professionali, le associazioni di commercianti e, naturalmente, i consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Francesca Pagano, Alessandro Porzi e il capogruppo in consiglio, Enzo De Amicis. Il nostro movimento civico – afferma il Presidente di Decisamente Latina – è nato proprio con l’intento di dare l’opportunità, agli interessati, di potere portare all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e istanze; crediamo che incontri come quello che abbiamo organizzato per sabato prossimo siano alla base di un percorso democratico e condiviso che punti a portare avanti temi importanti per il rilancio della nostra città.

Della Ztl di Latina si discute da diversi anni ormai – conclude Andrea Giuliani – e dopo tante proroghe è quanto mai necessario e utile organizzare incontri come quello di sabato prossimo per raccogliere tutte le istanze di chi, il centro storico, lo vive e mi riferisco non solo ai commercianti, ma anche ai residenti e ai cittadini.

L’appuntamento di sabato mattina sarà l’occasione per animare il dibattito e perché no, aggiungere nuove idee nell’ottica di quello che è lo scopo per cui è nato il nostro movimento: dare voce, e risposte, alla cittadinanza”.