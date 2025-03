Latina, Saccani risponde a Guadagni: salvezza rinviata

Parità al ‘Viviani’ di Potenza tra Sorrento e Latina, un pareggio che rimanda alla prossima giornata il discorso salvezza dei nerazzurri: una vittoria in terra lucana avrebbe infatti sigillato la permanenza in terza serie del Latina, chiamato prossimo sabato ad una trasferta impegnativa, all’impresa chiamata Ezio Scida di Crotone.

In una gara maschia e per lunghi tratti nervosa, i nerazzurri si tengono stretti un pari arrivato al 77′ grazie al subentrato Saccani, riuscito a riagganciare il Sorrento che, dalla sua, ha avuto ampie possibilità di bissare il vantaggio, complici numerosi svarioni difensivi: un Basti non perfetto alla prima in maglia nero-blu e un reparto arretrato meno lucido rispetto alla gara contro la Juventus, hanno fatto tremare più volte i tifosi accorsi in Basilicata.

Boscaglia azzecca, come suo solito, i cambi, ma lasciare fuori dal primo minuto giocatori del calibro di Crecco e Ciko, in forma nelle ultime uscite, è stata una scelta sin dall’annuncio delle formazioni criticata.

La cronaca della partita

Un primo tempo avaro di emozioni e spezzettato da numerosi falli ha caratterizzato la sfida tra Sorrento e Latina, disputata sul neutro di Potenza. La squadra di mister Boscaglia ha trovato di fronte un avversario ben organizzato, capace di mettere in difficoltà i nerazzurri soprattutto nei minuti iniziali. La difesa pontina, però, ha saputo compattarsi, neutralizzando i tentativi rossoneri e impedendo loro di replicare l’intraprendenza mostrata nelle prime fasi di gioco.

Sul fronte offensivo, il Latina ha faticato a rendersi pericoloso, affidandosi quasi esclusivamente alle ripartenze orchestrate da un vivace Riccardi. Da segnalare l’ottimo intervento difensivo di Zuppel che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con Basti battuto, ha salvato sulla linea un gol praticamente fatto, tenendo a galla i suoi.

Ripresa movimentata: eurogol di Guadagni, Saccani salva il Latina

Nel secondo tempo, il Latina ha mostrato un piglio più aggressivo, prendendo campo e tentando di impensierire Del Sorbo. Ma proprio nel momento migliore dei nerazzurri è arrivata la doccia fredda: Guadagni, con un’incredibile conclusione dai 35 metri, ha firmato un autentico eurogol, approfittando di una disattenzione dell’esordiente Basti, colpevolmente fuori dai pali, e di una difesa meno attenta rispetto alla prima frazione.

Il gol ha scosso la squadra di Boscaglia, che ha accusato il colpo e ha rischiato più volte di subire il raddoppio. Il Sorrento ha sfiorato il 2-0 prima con lo stesso Guadagni e poi con Musso, mettendo a dura prova la retroguardia pontina.

I cambi, però, hanno portato nuova linfa al Latina, che ha ripreso coraggio e al 77’ ha trovato il gol del pareggio: Gatto ha recuperato un ottimo pallone sulla trequarti offensiva e ha servito Saccani, che non ha sbagliato, siglando la rete dell’1-1.

Rissa nel finale, occasione persa per il Latina

Nel finale il Sorrento ha provato a riportarsi in vantaggio, ma è stato ancora Saccani a sfiorare il colpo del ko per il Latina, andando vicino a un gol che avrebbe potuto chiudere definitivamente il discorso salvezza. Tuttavia, la partita si è chiusa nel nervosismo: una rissa scoppiata dopo alcune parole di troppo ha visto le panchine riversarsi in campo, con l’arbitro Nigro che ha deciso di non concedere ulteriore recupero, lasciando l’amaro in bocca ai pontini.

Il pareggio lascia il Latina con la sensazione di un’occasione mancata. Affrontare un avversario come il Sorrento, sicuramente ben messo in campo ma non tra i più temibili, avrebbe potuto rappresentare un passo decisivo verso la salvezza. Ora i nerazzurri sono attesi da un tour de force contro Crotone, Trapani, Picerno, Potenza e Audace Cerignola: sei finali da vivere con il fiato sospeso e con un occhio sempre puntato su Messina e Casertana.