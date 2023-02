Latina, sale sul bus senza biglietto e da in escandescenza

Sale a bordo di un Cotral diretto a Sabaudia, l’autista gli chiede il biglietto e lui da in escandescenza. E’ ciò che è accaduto su una corsa diretta da Latina verso Sabaudia, l’autista ha invitato il cittadino straniero, sprovvisto di biglietto, a scendere dal mezzo lui ha cominciato a dare in escandescenza inveendo contro l’autista il quale, dopo un’animata discussione, ha anche accusato un malore.

Per questo la corsa è stata interrotta ed i passeggeri sono stati fatti scendere. E’ stato necessario l’intervento di due volenti della Polizia che hanno riportato alla calma lo straniero portandolo presso gli uffici della Questura per l’identificazione. Rischia una denuncia per interruzione del pubblico servizio. L’autista invece è stato soccorso dai sanitari del 118.