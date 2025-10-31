Latina-Salernitana, invasione granata al Francioni: anche la “Tribuna B” agli ospiti

Sarà un clima infuocato quello che attende domenica prossima il Francioni, dove il Latina Calcio ospiterà la Salernitana per un match che promette spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti. La Questura di Latina ha disposto che, in occasione della gara, il settore Tribuna Laterale B e B-bis sia interamente riservato alla tifoseria ospite. Una decisione che testimonia l’elevato afflusso di sostenitori granata attesi per la sfida. Saranno infatti circa 2000 i tifosi della Salernitana attesi, pronti a tornare a seguire la loro squadra in trasferta dopo i divieti a seguito dei fatti accaduti nel play-out casalingo giocato all’Arechi.

Il Latina Calcio 1932, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che gli abbonati del settore Tribuna Laterale B e B-bis troveranno posti riservati in Gradinata, con accesso consentito esclusivamente dall’ingresso di Piazzale Prampolini, utilizzando il proprio titolo di abbonamento. Per i sostenitori granata, invece, l’ingresso sarà consentito unicamente dal varco “Curva Ospiti” di via Volturno, dove verranno indirizzati ai settori loro riservati.