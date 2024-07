Latina, salotti musicali: sabato il concerto di Antonella Ruggiero

Questo sabato si chiuderà la rassegna 2024 dei Salotti Musicali Summer Festival con il Concerto Versatile di Antonella Ruggiero. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale Eleomai, con il patrocino del Comune di Latina, della Provincia di Latina e di Opes Comitato Provinciale di Latina.

Antonella Ruggiero è una delle voci più potenti del panorama musicale italiano, prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novanta, con una fortunata carriera da solista che ha attraversato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le due guerre.

La Ruggiero a Latina proporrà il suo “concerto versatile” che sta portando in tutta Italia, con i suoi più grandi successi da “Vacanze romane” fino ad arrivare al più recente “Echi d’infinito”, andando così ad interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Pop, dunque, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in questo recital che raggiunge anche i brani di alcuni celebri cantautori italiani, scoprendo però sempre nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione.

Ad accompagnare Antonella in questo viaggio Paolo Di Sabatino al pianoforte e

Renzo Ruggieri con la fisarmonica

27 LUGLIO ore 21.30 – Latina, Giardini del Palazzo del Comune

“CONCERTO VERSATILE”

ANTONELLA RUGGIERO voce

Paolo Di Sabatino pianoforte

Renzo Ruggieri fisarmonica

Prevendita biglietti: a Latina Blu Ticket presso il Centro Commerciale Latina Fiori.

On line circuito Boxol

Infoline 338 4874115