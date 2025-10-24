Latina, San Benedetto e Comune insieme verso il Centenario con “L’Albero delle identità”

Un progetto che unisce educazione, arte e partecipazione: il Comune di Latina ha presentato nella sala De Pasquale “Comunità Educante – Albero delle Identità di Latina, verso il Centenario (1932–2032)”, realizzato con APS Happy Coaching and Counseling Roma e l’Istituto San Benedetto – Einaudi Mattei.

All’incontro hanno partecipato la sindaca Matilde Celentano, gli assessori Francesca Tesone e Andrea Chiarato, i consiglieri Simona Mulè e Claudio Di Matteo, il dirigente scolastico Ugo Vitti e Stefano Battiato, presidente dell’associazione promotrice. Presenti anche gli studenti della prima edizione 2025 dell’Albero delle Identità.

Durante la mattinata è stato firmato l’Accordo di Comunità Educante, che sancisce la collaborazione tra Comune, scuola e associazioni per un percorso condiviso in vista del Centenario della città nel 2032.

“L’albero delle identità rappresenta ciò che vogliamo essere – ha dichiarato la sindaca Celentano – una comunità capace di crescere insieme, partendo dalle proprie radici e puntando su inclusione, partecipazione e cura reciproca”.

Il progetto, parte dell’iniziativa Space Zed in partenariato con ELIS e selezionato da Con i Bambini nel Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha coinvolto oltre 300 persone tra studenti, docenti, famiglie ed educatori nella creazione di un’opera d’arte partecipata dedicata all’ambiente e ai legami umani.

“Mettere al centro i giovani e l’educazione – ha sottolineato l’assessore Tesone – significa dare alla città l’energia per costruire il proprio futuro”.

“L’albero – ha aggiunto Chiarato – sarà il simbolo vivo della rete tra scuola, istituzioni e territorio, un laboratorio di sostenibilità, inclusione e parità di genere in linea con l’Agenda 2030”.

La cerimonia si è conclusa con la firma simbolica sulla targa della prima edizione 2025 dell’Albero delle Identità di Latina, primo passo del percorso verso il Centenario.