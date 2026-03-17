Latina, sapore di Finale. Volpe suona la carica: “Serve un approccio aggressivo”

Ci siamo, poco più di 24 ore ci separano dal primo dei due atti che vedono protagonisti Latina e Potenza: la Coppa Italia Serie C si gioca tra domani e il 1 Aprile, tra la Basilicata e il Lazio.

Una viglia sentitissima nel capoluogo, con tanto di visita dell’amministrazione comunale ai ragazzi di Volpe. I supporters nerazzurri sono in fermento: polverizzato il settore ospiti, i tifosi si preparano ad affrontare una trasferta in grande stile, che rimanda ai tempi della B.

La voce del mister, intervenuto ai microfoni della società per commentare la gara di domani, invoca calma e concentrazione: “Arrivare alla prima finale con una vittoria alle spalle sicuramente aiuta, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma sappiamo che una finale è sempre una partita a sé, dove bisogna azzerare tutto e ripartire con grande concentrazione.”

“Le energie vanno gestite, ma in questo momento conta molto anche la testa. Il gruppo sta bene, è concentrato e ha grande entusiasmo, che spesso fa la differenza più delle gambe. La nostra forza sarà riportare in campo tutte le emozioni che ci hanno accompagnato fino a questa finale. Serve un approccio aggressivo, una squadra che corre e lotta su ogni pallone dal primo fino all’ultimo secondo. Concentrazione, personalità ed equilibrio saranno fondamentali, perché è una sfida che dura 180 minuti.”

“Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa squadra e a questo trofeo, e il loro supporto è davvero molto importante per noi. Vederli seguirci in massa è un motivo di grande orgoglio. Noi dovremo scendere in campo e dare tutto per renderli fieri e orgogliosi della loro squadra.”