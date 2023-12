Latina, sbarca la “cocaina rosa”: gli arresti

È sbarcata in provincia di Latina la “cocaina rosa”, conosciuta come la droga dei ricchi.

Sballo a tempo di record, ma a caro prezzo, visti i costi. Il ritrovamento nei giorni scorsi da parte dei carabinieri di Napoli, che hanno eseguito tre arresti in seguito alla scoperta di un laboratorio della droga nel cuore del quartiere Forcella, gestito tra gli altri da un analista informatico di 32 anni della provincia di Latina.

I militari sono intervenuti dopo aver notato un sospetto movimento attorno a un’abitazione studentesca, che ha portato alla rivelazione di una vasta gamma di sostanze stupefacenti.

Che cosa è il 2CB, la cocaina rosa

Tra le sostanze scoperte nel laboratorio illegale figurano marijuana, cocaina, hashish e oltre 200 grammi di 2CB, noto anche come “cocaina rosa”. Quest’ultima sostanza ha un valore di mercato impressionante, con il costo di una singola dose che può raggiungere i 400 euro. Oltre a queste sostanze, sono stati rinvenuti anche 38 francobolli di Lsd, che una volta appoggiati sulla lingua fanno sballare a tempo di record, polvere di funghi allucinogeni e ketamina, un potente farmaco anestetico con effetti psichedelici quando assunto in dosaggi incontrollati.

Il repertorio delle sostanze stupefacenti sequestrate comprende anche dosi di speed, una miscela di caffeina e amfetamine nota per indurre attacchi cerebrali, allucinazioni, arresti cardiocircolatori e insufficienza renale.

Gli agenti hanno inoltre rinvenuto ecstasy in forma di pasticche, cristalli di MD, e oltre un chilo di magnesio, utilizzato come sostanza per il taglio delle droghe.

Le manette sono scattate, oltre che per l’analista finanziario di 32 anni di Gaeta, c’è anche un uomo di 37 anni di origini casertane e un napoletano di 27 anni, tutti privi di precedenti penali. Attualmente, gli arrestati sono in carcere in attesa di rispondere alle accuse di detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è stata condotta con successo grazie all’azione tempestiva e coordinata delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illegale di sostanze stupefacenti nella zona.