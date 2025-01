Latina, sbranata dai cani: la zia acquisita di Patricia chiede giustizia

“Una notizia così non si può accettare, stavo per svenire quando l’ho saputo. È assurdo, il solo pensiero di immaginare quello che ha potuto passare in quegli attimi è allucinante. Spero che si faccia luce su come è successo, perché ancora non sappiamo niente, ancora non ci danno notizie. Spero di riuscire a capire al più presto quello che è successo, la dinamica, perché si trovava lì”, ha detto la zia acquisita di Patricia Masithela, la 29 enne uccisa da un gruppo di cani nel giardino di un conoscente nella periferia di Latina la sera del 12 gennaio. La donna è stata intervistata da Ore 14, la trasmissione di Milo Infante in onda su Rai 2.

“Patricia aveva il sogno di fare la cantante- continua- lei era bravissima. Adesso bisognerà dire al figlio che la mamma non c’è più. Il bambino assomiglia tutto alla mamma, ha il suo sorriso. Provo rabbia da quando ho saputo la notizia”, ha aggiunto il padre acquisito.

Sulla pericolosità dei cani è intervenuto anche il vicino di casa “I cani erano entrati nella nostra proprietà, perché saltavano la recinzione, abbiamo cercato di metterli in sicurezza. Erano aggressivi nel senso che ringhiavano, erano pericolosi. L’ho fatto presente al proprietario che avevano fatto branco e che erano tanti”.