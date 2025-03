Latina Scalo, apre al traffico il nuovo tratto di via Empedocle

Un nuovo tratto di via Empedocle è stato ufficialmente aperto al traffico, migliorando i collegamenti tra via della Stazione e via Gloria. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, diversi consiglieri comunali e i tecnici del dipartimento Urbanistica.

La nuova strada, completata dopo circa otto mesi di lavori, rappresenta un importante passo avanti per la viabilità della zona, frequentata ogni giorno da numerosi pendolari diretti alla stazione ferroviaria. “Questo intervento ottimizza i collegamenti stradali e ferroviari, migliorando sicurezza e funzionalità”, ha dichiarato il sindaco Celentano.

I lavori hanno portato alla realizzazione della carreggiata, marciapiedi, cigli stradali in travertino, nuova illuminazione, una piazzola di sosta e un parcheggio per auto e motocicli. “L’intervento è stato realizzato a costo zero per l’amministrazione, grazie a una miglioria inclusa in un altro appalto”, ha spiegato l’assessore Muzio.

Nei prossimi mesi, l’area sarà ulteriormente valorizzata con piante, panchine e spazi verdi, per rendere il quartiere ancora più vivibile.