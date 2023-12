Latina Scalo, arriva “Il Muro: spettacolo di teatro musicale e danza”

Appuntamento con la musica, il ballo e la recitazione sabato 16 dicembre dalle 16.30 presso la Casa di Quartiere “Ex Cinema Enal” in Latina Scalo, via della Stazione 170. I ragazzi interpreteranno il desiderio di abbattere i muri dell’intolleranza attraverso

un reading animato del libro di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti.

Si tratta, dunque, di un reading musicale e balletto in due turni: una proposta di integrazione tra popoli per vivere in armonia realizzata da piccolissimi musicisti e bravissimi studenti di musica e danza.

Il primo turno è previsto alle 16.30, il secondo alle 18.00. In mezzo, alle 17.15 si esibirà il Coro Enjoy diretto dal maestro Iordanka Ivanova con emozionanti canti natalizi. Il coro ospiterà anche alcuni allievi del laboratorio corale presso l’Istituto di scuola Primaria “Madre Giulia Salzano”.

L’ingresso è libero. L’evento, all’interno della V edizione della Rassegna “Natale a Latina Scalo”, è organizzato dal “Presidio” di Latina Scalo su un’idea di Angela Forghieri.

Eseguono i giovanissimi Allievi del Luogo Arte Accademia Musicale, sotto la Direzione del Maestro Flavia Di Tomasso, insieme agli attori Cesare Borzacchiello e Manuel Vinciguerra, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Gli Aviattori”. A seguire il balletto a cura della Scuola di Danza “Il Palcoscenico.

Tutte le info sono sul link: https://www.luogoarte.it/blog/?il-muro–reading-musicale.