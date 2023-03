Latina Scalo, cadono dal tetto dell’azienda: paura per 4 operai

Sono precipitati dal tetto dell’azienda dove stavano montando i pannelli per il fotovoltaico nella zona industriale di Sermoneta Scalo, nei pressi dell’azienda dove, pochi giorni fa, un uomo ha perso la vita a causa dell’esplosione di una bombola. Attimi di terrore dopo l’ennesimo incidente sul lavoro di questi giorni in terra pontina. Tre operai, di 23, 33 e 50 anni sono scivolati di sotto da tre metri procurandosi solo ferite e tanta paura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre il personale della Asl sarà chiamato ad approfondire lo stato della sicurezza sul luogo di lavoro. Sul posto per il trasporto al Goretti il personale del 118 di Latina.