Latina Scalo, festa patronale con Simone Schettino

Torna a Latina Scalo la Festa Patronale di San Giuseppe Lavoratore, dal 30 aprile al 3 maggio. Al centro del programma c’è lo show del comico Simone Schettino. L’artista campano, noto volto di “Made in Sud”, si esibirà giovedì 1° maggio alle 21 con lo spettacolo “Finalmente Show!”, per una serata tutta da ridere. Subito dopo, sul palco saliranno i “Liberi Liberi”, tribute band di Vasco Rossi.

La festa si apre mercoledì 30 aprile: dalle 16 spazio a mostre artigianali, esibizioni sportive, danza, musica e al “Villaggio Scout”. Alle 21 il concerto della “Deca Band”, tributo agli 883 e a Max Pezzali. Il 1° maggio, oltre allo spettacolo serale, ci saranno l’esposizione del “Gruppo Trattori d’epoca Chiesuola” e la mototerapia con i ragazzi speciali di Mirability, impegnati anche come camerieri. In chiusura, estrazione della lotteria.

Alle 18 si celebrerà la Messa solenne presieduta da Mons. Gianni Checchinato, seguita dalla tradizionale processione con la Banda Rossini.

«San Giuseppe – spiega Don Nello Zimbardi – ci insegna ad accogliere e custodire: ha accolto la volontà di Dio, ha custodito la fede e la famiglia. È un esempio silenzioso ma potente. La festa è anche questo: un modo per ritrovarci e scegliere il dialogo come via di pace».

Sabato 3 maggio ci sarà un’appendice con una biciclettata alle 16.30, la riapertura dello stand gastronomico alle 19 e il ballo con “Le Stelle del Liscio” alle 20.30.

Il ricavato sarà destinato all’oratorio e all’acquisto di materiale sportivo. Una festa che unisce fede, comunità e divertimento.