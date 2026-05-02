Latina Scalo, fiamme durante il barbecue sul balcone: una donna intossicata

Un pomeriggio di festa, che per un attimo ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Ieri in via del Murillo, a Latina Scalo, si sono vissuti momenti di autentico terrore quando un incendio è improvvisamente divampato sul terrazzo di un appartamento al primo piano, dove risiede una famiglia di origini congolesi. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sprigionate per cause accidentali durante l’accensione della brace sul barbecue per la cottura della carne, sfuggendo rapidamente al controllo e minacciando di avvolgere l’intero palazzo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo prima che potesse penetrare all’interno dell’abitazione o estendersi agli appartamenti vicini, limitando così i danni al solo terrazzino e agli infissi. Contemporaneamente, gli agenti della Squadra Volante hanno gestito l’evacuazione precauzionale dello stabile e gli accertamenti di rito. Nessuno dei residenti è rimasto ferito dalle fiamme e sia il marito che il figlio sono rimasti illesi, ma una donna di 58 anni ha accusato i sintomi di un’intossicazione a causa del fumo penetrato nelle stanze. La signora è stata prontamente trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi.