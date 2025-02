Latina Scalo, incidente tra camion ed auto: chiuso un tratto dell’Appia

Alle porte di Latina Scalo, nel primo pomeriggio di oggi, un camion ha impattato contro un’autovettura. Per via delle grandi dimensioni del mezzo, nonché per permetter ai sanitari e ai militari impegnati sul posto di operare, è stato necessario chiudere un tratto dell’Appia.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze a persone a seguito dell’impatto. Solo il conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al Goretti per accertamenti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per via della rottura del serbatoio del camion.