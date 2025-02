Latina Scalo, la terra “vibra” al passaggio dei mezzi: la segnalazione dei residenti

Un insolito fenomeno è stato riscontrato dai cittadini di Latina Scalo, alle porte della frazione pontina. Tra il civico 54 e 56 di via della Stazione, di fatto, la terra tende a “vibrare sensibilmente” al passaggio dei mezzi più pesanti come gli autobus che, transitando su un dosso, provocano preoccupanti vibrazioni che si propagano verso i marciapiedi e le abitazioni. All’interno di queste ultime, inoltre, si sono create delle crepe nelle pareti interne che non fanno che preoccupare ulteriormente i residenti.

“Tutto è iniziato quando Acqualatina effettuò dei lavori in zona per un allaccio della conduttura idrica ad una nuova linea – segnala il comitato – con conseguente taglio dell’asfalto lungo l’attuale dosso visibile sulla via. Da quel momento iniziammo ad avvertire nelle nostre case e nelle nostre attività delle vibrazioni, crescenti con il passare del tempo. Lo scorso 28 ottobre, inoltre, fu riscontrata una vistosa perdita idrica nel fossato prospiciente la strada. Sono almeno quattro i palazzi con diversi appartamenti e svariate famiglie risentono di questa situazione a dir poco anomala”.

“Nelle nostre case, – conclude – i tremori sono all’ordine del giorno e si avvertono soprattutto nelle ore serali, quando in assenza di traffico i mezzi del trasporto pubblico locale aumentano l’andatura appesantendo l’impatto sul dosso in questione. Abbiamo segnalato tutto questo ai vigili urbani e successivamente al Comune: ci risulta che siano stati effettuati dei sopralluoghi ma non abbiamo notizia di ulteriori approfondimenti e valutazioni.”