Litiga violentemente con la moglie e le impedisce di salire su un autobus. I carabinieri ieri, 11 agosto, sono stati costretti ad intervenire alla fermata di Latina Scalo perché un 47enne continuava ad inveire contro la consorte e non la faceva andare via.

La donna voleva salire sul mezzo, ma il marito la ostacolava in tutti i modi. Alla fine i militari lo hanno denunciato per violenza privata. Agitazione e preoccupazione anche tra i presenti che hanno assistito alla scena senza poter far nulla.