Latina Scalo, operaio folgorato in un impianto fotovoltaico: non è in pericolo di vita

Tanta paura in un impianto fotovoltaico di Latina Scalo, al confine con Cisterna dove, un operaio di 50 anni di origine rumena, è rimasto folgorato mentre si trovava all’interno della cabina dell’impianto. La scarica elettrica lo ha sbalzato a terra provocandogli gravi ferite alle gambe.

L’uomo – come riportato anche da LatinaPress – è stato soccorso tempestivamente da un’ambulanza del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo le prime informazioni, nonostante le condizioni restino serie, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina e i tecnici dello Spresal dell’Asl, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’impianto.