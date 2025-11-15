Latina Scalo, ruba ai passeggeri che dormono sul treno: arrestato

Un 19enne di origine tunisina è stato arrestato con l’accusa di rapina dopo essere stato bloccato su un treno diretto a Roma da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri libero dal servizio. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato fermato alla stazione ferroviaria di Latina mentre tentava di allontanarsi dopo essersi impossessato di zaini e telefoni cellulari appartenenti a tre viaggiatori.

Secondo la ricostruzione preliminare, il ragazzo avrebbe agito approfittando del fatto che le vittime stavano riposando. Dopo aver sottratto rapidamente gli oggetti, un passeggero si è accorto del furto e ha dato l’allarme, attirando l’attenzione degli altri viaggiatori e dell’ufficiale dell’Arma presente a bordo. Il militare, dopo essersi qualificato, è intervenuto bloccando il 19enne durante la fermata a Latina. Il giovane avrebbe opposto resistenza al controllo, ma è stato immobilizzato grazie anche all’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, giunti su richiesta dell’ufficiale.

La refurtiva, trovata in possesso dell’indagato, è stata immediatamente recuperata e restituita ai tre legittimi proprietari. Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina e successivamente trasferito alla Casa Circondariale del capoluogo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.