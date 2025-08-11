Latina Scalo sempre più nel degrado: altra rissa tra extracomunitari

Era un piccolo porto sicuro per molti abitanti della provincia, una cittadina di modeste dimensioni in cui poter trovare tutto, anche pace e tranquillità che mancano nei centri più grandi. Ora Latina Scalo è irriconoscibile, al centro di vicende che riguardano spesso cittadini extracomunitari, che hanno fatto base fissa tra la stazione e l’incrocio di via del Murillo.

Ieri l’ennesimo scontro, stavolta in via del Pioppeto, proprio dietro al benzinaio “Esso”. In pieno centro, dunque, e soprattutto in pieno giorno. Una discussione nata tra due stranieri, probabilmente per vecchi precedenti, ha visto uno dei due impugnare un’asta e minacciare l’altro, un nigeriano, presso cui sono intervenuti, in suo aiuto, altri connazionali.

Diversi passanti hanno allertato il 112 e le autorità sono immediatamente accorse sul posto per cercare di sedare gli animi. Polizia e Carabinieri hanno fermato il soggetto, che ora dovrà rispondere delle sue azioni.