Latina Scalo, sorprende i ladri in casa e li mette in fuga

Un 47enne residente in provincia di Latina e una 33enne originaria di Frosinone, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Latina Scalo poiché accusati di violazione di domicilio, danneggiamento e ricettazione. I due si sono introdotti all’interno dell’abitazione di di un 59enne a Latina Scalo, probabilmente con lo scopo di portare via qualcosa. Un tentativo di furto però sventato proprio dal 59enne, che accorgendosi del fatto è riuscito a mettere in fuga i malintenzionati, che per entrare avevano danneggiato un infisso dell’abitazione.

Rintracciati dai carabinieri, in possesso dei due malviventi vi è stata trovata una licenza di caccia, risultata poi rubata in un altro diverso episodio. Una volta formalizzata la denuncia da parte del proprietario dell’abitazione, per la coppia è scattata la denuncia.