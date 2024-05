Camminava tranquillamente per strada quando è stata avvicinata da uno straniero ubriaco che, per cause ancora da stabilire, l’ha colpita in faccia con un pugno. E’ accaduto poco dopo le 21 di ieri in viale della Stazione a Latina Scalo ad avere la peggio è stata una giovane ragazza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, mentre per la ragazza si è reso necessario il trasporto al Goretti di Latina dove gli è stata riscontrata qualche lieve lesione.