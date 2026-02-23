Latina Scalo, terminati i lavori della palestra della “Aldo Manuzio”

La palestra della scuola Aldo Manuzio di Latina Scalo cambia volto, o meglio, cambia luce. Si sono conclusi ufficialmente i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione, un intervento atteso che restituisce alla comunità scolastica e sportiva una struttura più moderna ed efficiente.

Questa mattina si è svolto il sopralluogo decisivo per verificare l’esito dei lavori. All’incontro hanno partecipato gli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone, insieme al presidente della commissione Istruzione Mauro Anzalone, al consigliere Giuseppe Coluzzi, alla funzionaria del dipartimento Manutenzioni Eleonora Pasqual e alla responsabile del plesso, la professoressa Sabrina Nardella.

Il cuore dell’operazione ha riguardato il totale rifacimento del sistema luminoso. Le vecchie lampade sono state sostituite con nuove installazioni a LED di ultima generazione. I vantaggi sono molteplici: Risparmio energetico, qualità visiva e la polifunzionalità.

L’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Con questo intervento restituiamo ai ragazzi e alle associazioni sportive uno spazio più sicuro, moderno ed efficiente. L’installazione delle nuove lampade a led garantisce una migliore qualità dell’illuminazione e al tempo stesso una riduzione dei consumi energetici. Ringrazio la dirigente Micol Ayuso, gli uffici per il lavoro svolto, così come la ditta che ha eseguito gli interventi. Investire negli impianti scolastici, come richiesto a gran voce dai cittadini, significa sostenere concretamente lo sport di base e offrire strutture adeguate alle esigenze del territorio”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Istruzione, Francesca Tesone, che ha messo l’accento sul valore educativo di ambienti curati: “La scuola è il primo luogo di crescita e formazione e garantire ambienti funzionali e adeguatamente illuminati è fondamentale per il benessere e la sicurezza degli studenti. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di manutenzione e valorizzazione degli edifici scolastici cittadini, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficientamento energetico”.