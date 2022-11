Latina Scalo, travolto dall’Intercity mentre è al telefonino

Gravissimo incidente ferroviario nella serata di ieri presso la stazione di Latina Scalo. Un cittadino indiano era al telefonino in attesa del treno, quando è stato travolto da un Intercity Napoli – Roma. E’ stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Indagini del caso condotte dagli agenti della Polfer. Probabile che l’uomo, distratto dalla conversazione telefonica mentre era sulla banchina, si sia avvicinato troppo al binario venendo risucchiato dal convoglio. Disagi alla circolazione ferroviaria, bloccata in entrambi i sensi di marcia, e l’Intercity fermo in stazione con 50 passeggeri a bordo.