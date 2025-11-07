Latina Scalo, permesso di soggiorno con truffa: fermato un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri di Latina Scalo. L’uomo, residente nella provincia di Salerno e già noto alle forze di polizia, è indagato per truffa.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un cittadino bengalese di 24 anni, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, il responsabile del reato per cui si procede.

L’indagato, fingendosi un impiegato di un’agenzia per il disbrigo pratiche amministrative, ha indotto il malcapitato a farsi consegnare la somma in contanti di 600 euro, quale spesa necessaria da sostenere per approntare la documentazione utile per il rinnovo del suo permesso di soggiorno, mai avvenuta.