Latina Scalo, vandalizzata la sede della CGIL: solidarietà del PD

Solidarietà alla CGIL e allo SPI di Latina Scalo arriva dal Partito Democratico provinciale dopo il raid vandalico che nella notte ha colpito la sede sindacale, con i locali forzati e messi a soqquadro.

A esprimere vicinanza è il segretario provinciale del PD, Omar Sarubbo, che sottolinea come “le sedi sindacali siano luoghi aperti, nei quali ogni giorno si tutelano i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati”. Per Sarubbo, colpire uno spazio di questo tipo “significa colpire un punto di riferimento importante per la nostra comunità”.

Il segretario dem evidenzia inoltre come, dalle prime informazioni, non sarebbero stati rubati computer o altre attrezzature, un elemento che “rende quanto accaduto ancora più inquietante” e farebbe pensare a un’azione non finalizzata al furto.

Il Partito Democratico condanna quindi “con la massima fermezza” l’episodio e confida nel lavoro delle forze dell’ordine affinché vengano chiarite le responsabilità. “Alla CGIL e allo SPI va il nostro sostegno – conclude Sarubbo – con la certezza che continueranno a svolgere la loro preziosa attività al servizio del territorio e nella difesa dei diritti, senza lasciarsi intimidire”.