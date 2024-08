Latina Scalo, vandalizzata nella notte la scuola Aldo Manuzio

Nella notte a Latina Scalo, la scuola Aldo Manuzio è stata presa di mira da ignoti vandali che hanno provocato ingenti danni alla struttura. L’istituto, che aveva recentemente completato lavori di ristrutturazione, è stato letteralmente devastato in pochi istanti di follia.

Gli intrusi hanno fatto irruzione nell’edificio scolastico, rompendo finestre e mandando in frantumi i vetri. All’interno, il caos regnava sovrano: estintori svuotati su pavimenti ora ricoperti di polvere bianca, banchi ribaltati e danneggiati, corridoi che sembravano un campo di battaglia. Gli atti vandalici hanno lasciato un segno doloroso in una scuola che rappresenta un punto di riferimento per studenti e famiglie del quartiere.

La scena che si è presentata agli occhi dei primi ad entrare la mattina seguente era desolante: il risultato di un gesto insensato che ha ferito non solo la comunità scolastica ma l’intero quartiere di Latina Scalo.

I Carabinieri di Latina sono già al lavoro per indagare sull’accaduto, raccogliendo indizi e testimonianze nel tentativo di identificare i colpevoli. La comunità si stringe attorno alla scuola, esprimendo indignazione per l’accaduto e solidarietà verso il personale scolastico e gli studenti.